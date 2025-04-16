الامارات | "التربية" تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني للحلقة الأولى.. ولطلبة الـ 5 إلى 8 غداً والجمعة للمرحلة الثانوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ ت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، إعلان نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2024/2025، حيث أتيحت للمرحلة الأولى التي تضم طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع عبر "بوابة الطالب" الإلكترونية.

وبحسب البرمجة الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم أخيرا، تم إعلان النتائج لهذه الصفوف في الساعة العاشرة صباح اليوم على أن تُتاح خدمة طباعة الشهادات إلكترونيًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل.

وأكدت الوزارة أن الدخول إلى البوابة يتم باستخدام نفس بيانات حساب الطالب في "البوابة الذكية" عبر الرابط https://student.ese.gov.ae، مشيرة إلى أهمية التحقق من صحة المعلومات لضمان سهولة الوصول إلى النتيجة.

وأهابت إدارات المدارس بأولياء الأمور والطلبة، في حال مواجهة أي مشكلات تقنية خلال الدخول إلى المنصة أو طباعة الشهادات، التواصل مباشرة عبر خدمة "الواتس أب" على الخط الساخن المخصص للدعم الفني:

https://wa.me/971505576970

وتستكمل الوزارة إعلان نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن غدا الخميس، فيما تُعلن نتائج طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر يوم الجمعة 18 أبريل الجاري، وفق جدول زمني يراعي التدرج في نشر النتائج ويضمن انسيابية الدخول للمنصة دون ضغط تقني.