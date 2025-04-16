شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. رفع 2154 طناً من النفايات والأنقاض من اللهابة والان نبدء بالتفاصيل

النفايات المنزلية والصلبة

حملات شاملة

جهود البلدية

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية اللهابة التابعة لمحافظة النعيرية، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، سلسلة من حملات النظافة العامة المكثفة التي شملت مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك الشوارع الرئيسية، والأحياء السكنية، والحدائق العامة.وتأتي هذه الحملات ضمن جهود البلدية المتواصلة للقضاء على مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري العام من خلال إزالة المخلفات والنفايات بأنواعها، وتعزيز أعمال الإصحاح البيئي.وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية اللهابة، المهندس فواز العمودي، أن جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري خلال الفترة المذكورة أسفرت عن رفع كميات كبيرة من المخلفات.وتم رفع ما مجموعه 2100 طن من النفايات المنزلية والصلبة المختلفة، بالإضافة إلى رفع 54 طناً من الأنقاض ومخلفات البناء. كما شملت الأعمال تنظيف وتسوية الأراضي الفضاء في عدد من الأحياء للحد من تراكم المخلفات فيها.وأكد المهندس العمودي أن البلدية تواصل جهودها الدؤوبة في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بهدف الارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.أشار العمودي إلى أن ذلك يتم من خلال تنفيذ حملات شاملة ومستمرة، بالإضافة إلى برامج الصيانة الدورية التي تشمل الاهتمام الخاص بصيانة ونظافة الحدائق والساحات العامة، ومعالجة أي تشوهات بصرية في الطرق والميادين.وتضمنت الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية حملات نظافة للأحياء السكنية باستخدام الكنس الآلي واليدوي، وأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة عبر رش المبيدات الحشرية بشكل يومي للحد من انتشارها في الأحياء والحدائق، بالإضافة إلى إزالة النفايات والمخلفات مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء، ورفع النفايات بانتظام من الحاويات المخصصة.أشار المهندس العمودي بجميع المواطنين والمقيمين في اللهابة إلى ضرورة التعاون الفعال مع جهود البلدية، وذلك من خلال الالتزام بعدم رمي المخلفات بشتى أنواعها في غير الأماكن المخصصة لها، ووضعها في الحاويات المخصصة.وشدد على أن هذا التعاون هو السبيل الأمثل للوصول إلى بيئة صحية نظيفة وخالية من الملوثات، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملات وغيرها، مؤكداً على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، وتشجيع الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.