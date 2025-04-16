بعد 7 مرات تثبيت.. رئيس اتحاد البنوك يتوقع خفض الفائدة في اجتماع المركزي المرتقب

الشارقة - اميمة ياسر - توقع رئيس البنك الأهلي المصري، رئيس اتحاد البنوك، محمد الأتربي، اتخاذ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قرارا بخفض أسعار الفائدة، في اجتماعه المرتقب يوم الخميس 17 أبريل 2025، وذلك بعد تثبيتها 7 مرات متتالية.

وكان البنك المركزي، في فبراير الماضي، قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وذلك للمرة السابعة على التوالي، وفي مفاجأة خالفت جميع التوقعات.

وحذر رئيس البنك الأهلي المصري من أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرض الرسوم الجمركية والإجراءات الحمائية، تسببت في حالة من القلق بين المستثمرين عالميا، وهو ما تسبب في خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصري، ومن بينها أذون الخزانة، وهو الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف الايام الماضية، قبل أن تعاود الانخفاض من جديد.

ولفت "الإتربي" إلى أن قرارات ترامب أثرت بالسلب على البورصات العالمية، وفي مقدمتها البورصة الأمريكية التي هبطت 25% بسبب القرارات، مؤكدا أن هناك حربا تجارية تؤثر على العالم كله.

وكشف رئيس البنك الأهلي المصري عن توفير البنك تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 19 مليار و100 مليون جنيه، و3 مليارات و700 مليون جنيه لمتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن التمويل العقاري يمثل 1% من الناتج المحلي المصري، كما وصلت مبالغ التمويل المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى 80 مليار جنيه، رغم أن النسبة تتراوح بين 30 و60% على المستوى العالمي.