شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأسترالي لأدنى مستوى منذ خمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، مقتربًا من حاجز 60 سنتًا أمريكيًا. وأدى ضعف العملة الأسترالية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط توقعات بأن يدفع هذا التراجع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.وفي نهاية تعاملات الأسبوع، سجل الدولار الأسترالي 60.46 سنتًا أمريكيًا، مسجلًا خسارة بنسبة 4%.