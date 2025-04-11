شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": الاحتلال منع 75% من البعثات الأممية من دخول غزة والان نبدء بالتفاصيل

بعثات الأمم المتحدة

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن 75% من بعثات الأمم المتحدة تُمنع من دخول قطاع غزة بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية.وأشار في مؤتمر صحفي إلى الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، مُنع وعُرقل 75% من بعثات الأمم المتحدة، هذا الحصار يترك الأسر تعاني الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض والوفاة".وأكد جيبريسوس أن الهجمات الإسرائيلية على النظام الصحي في غزة مستمرة، لافتًا النظر إلى مقتل أكثر من 400 عامل في المجال الإنساني منذ أكتوبر 2023 م.