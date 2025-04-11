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"الصحة العالمية": الاحتلال منع 75% من البعثات الأممية من دخول غزة

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن 75% من بعثات الأمم المتحدة تُمنع من دخول قطاع غزة بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية.
وأشار في مؤتمر صحفي إلى الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.
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بعثات الأمم المتحدة

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، مُنع وعُرقل 75% من بعثات الأمم المتحدة، هذا الحصار يترك الأسر تعاني الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض والوفاة".
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وأكد جيبريسوس أن الهجمات الإسرائيلية على النظام الصحي في غزة مستمرة، لافتًا النظر إلى مقتل أكثر من 400 عامل في المجال الإنساني منذ أكتوبر 2023 م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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