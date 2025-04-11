شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس لكرة اليد بالأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 11 أبريل 2025 03:30 ص
تقام في الثانية ظهر اليوم الجمعة ، مراسم قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة اليد أبطال الكؤوس المقرر أن يستضيفها النادي الأهلي شهر مايو المقبل .
ومن المقرر أن يحضر مراسم توقيع عقد استضافة بطولتي السوبر والكؤوس الأفريقية وإجراء القرعة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وهيراتو أريمو مراقب البطولة، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، وفاديجا ناماما المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويشارك في السوبر الأفريقي للرجال، النادى الاهلي - نادى الزمالك - نادى الترجي التونسي - نادى منتدى درب السلطان المغربي.
أما علي صعيد السيدات يشارك كلا من ،النادى الاهلي - نادى أول أغسطس الأنجولي - نادى بيترو اتليتكو الأنجولي - نادى الجمعية النسائية الرياضية بالساحل التونسي.
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