شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس لكرة اليد بالأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام في الثانية ظهر اليوم الجمعة ، مراسم قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة اليد أبطال الكؤوس المقرر أن يستضيفها النادي الأهلي شهر مايو المقبل .

ومن المقرر أن يحضر مراسم توقيع عقد استضافة بطولتي السوبر والكؤوس الأفريقية وإجراء القرعة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور منصور أريمو ‏رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وهيراتو أريمو مراقب البطولة، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، وفاديجا ‏ناماما المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.‏

ويشارك في السوبر الأفريقي للرجال، النادى الاهلي - نادى الزمالك - نادى الترجي التونسي - نادى منتدى درب السلطان المغربي.

أما علي صعيد السيدات يشارك كلا من ،النادى الاهلي - نادى أول أغسطس الأنجولي - نادى بيترو اتليتكو الأنجولي - نادى الجمعية النسائية الرياضية بالساحل التونسي.