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إجراء قرعة البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس لكرة اليد بالأهلي اليوم

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إجراء قرعة البطولة الأفريقية لأبطال الكؤوس لكرة اليد بالأهلي اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 11 أبريل 2025 03:30 ص

تقام في الثانية ظهر اليوم الجمعة ، مراسم قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة اليد أبطال الكؤوس المقرر أن يستضيفها النادي الأهلي شهر مايو المقبل .

ومن المقرر أن يحضر مراسم توقيع عقد استضافة بطولتي السوبر والكؤوس الأفريقية  وإجراء القرعة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور منصور أريمو ‏رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وهيراتو أريمو مراقب البطولة، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، وفاديجا ‏ناماما المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.‏

ويشارك في السوبر الأفريقي للرجال، النادى الاهلي - نادى الزمالك - نادى الترجي التونسي - نادى منتدى درب السلطان المغربي.

أما علي صعيد السيدات يشارك كلا من ،النادى الاهلي - نادى أول أغسطس الأنجولي - نادى بيترو اتليتكو الأنجولي - نادى الجمعية النسائية بالساحل التونسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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