شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 11 – 4 – 2025 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهروب من الهبوط فى دورى nile اليوم الجمعة، بمباراتين مهمتين حيث يلتقى زد مع الجونة، وغزل المحلة مع سموحة.

موعد مباراة زد والجونة

يستدرج فريق زد فى الرابعة عصر اليوم الجمعة فريق الجونة على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق زد فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما فاز الجونة على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين.

ويحتل فريق زد المركز الأول فى ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة غزل المحلة وسموحة

يستقبل فريق غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق سموحة على استاد غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة بثلاثية أمام زد فى الجولة الأولى، فيما سقط سموحة أمام الجونة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.