شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين وترخيص 37220 مركبة "زيرو" فى مصر بشهر مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37220 مركبة.

كما أكد تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري والاهرام أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1395مركبة موديل 2021 و2070 مركبة موديل 2022 و1610مركبة موديل 2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبة موديل 2025.