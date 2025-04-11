شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب جامعة عين شمس تطلق مسابقة سنوية لمشروعات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت كلية الآداب بجامعة عين شمس مسابقتها السنوية لمشروعات التخرج "ARATHON 2"، حيث تأتي هذه المسابقة كمنصة أكاديمية رائدة لدعم الإبداع الطلابي في المجالات الأدبية والإنسانية.

وأكدت الكلية أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على تقديم مشروعات متميزة تعالج قضايا وطنية ملحة، وعلى رأسها التنمية المستدامة والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التغير المناخي وندرة المياه، علاوة على قضايا البطالة والتحول الرقمي والأخضر، وريادة الأعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

وتتنوع مجالات المسابقة بين تصميم النظم والبرمجيات التطبيقية وتطوير المواقع الإلكترونية، كما تشمل إنتاج الفيديوهات والأفلام القصيرة والوثائقية، إلى جانب العروض المسرحية وتصميم المعارض الرقمية، إضافة إلى الدراسات الميدانية والمسحية.

ويشترط للمشاركة أن يكون الطالب في المستوى الثامن (متوقع تخرجه 2025)، مع قبول المشاركات الفردية والجماعية، بما في ذلك المشروعات المشتركة بين أقسام مختلفة، على أن يتم تسليم المشروع في نسختين ورقية وإلكترونية قبل 20 أبريل الجارى.