شكرا لقرائتكم خبر عن 51.28 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء و51.38 للبيع، وذلك فى آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء و51.75 البيع، وفى بالبنك الأهلى المصرى 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

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