شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بمعاهد معاون الأمن.. الطول واللياقة أبرز المعايير والان مع تفاصيل الخبر

اشترطت الداخلية في المتقدم لمعاهد معاون الأمن أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور" - وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث - وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.