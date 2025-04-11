شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشييع جثمان والد رئيس جامعة الأزهر بقرية سنهور المدينة في كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الحزن، قرية سنهور المدينة التابعة لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لوفاة جمعة داود، والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والذي انتقل للرفيق الأعلى أمس الخميس، ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل، اليوم ، عقب صلاة الجمعة من مسجد فيصل بمسقط رأسه بقرية سنهور المدينة.

وقال الدكتور أحمد محمود، من أبناء القرية، إن الراحل الحاج جمعة داود، كان طيب القلب ويحظى بدماثة الخلق والأدب الجم، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الإمام الأكبر يُعزِّي رئيس جامعة الأزهر في وفاة والده

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأساتذة الأزهر وعلماؤه وطلابه، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى فضيلة أ.د. سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة والده الكريم، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُجزِل له المثوبة على ما قدَّم في حياته من عمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان.. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

مفتي الجمهورية ينعى والد رئيس جامعة الأزهر

كما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر والأسرة الكريمة في وفاة والده٬ داعيا الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء٬ وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان٬ والبقاء لله تعالى وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

محافظ كفر الشيخ ينعى والد رئيس جامعة الأزهر

كما نعى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مقدما العزاء للدكتور سلامة، والأسرة الكريمة، داعيا الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء٬ وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.