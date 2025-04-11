المسيرة: 11 غارة أميركية استهدفت مناطق عدة في العاصمة صنعاء

افادت قناة "المسيرة"٬ التابعة لجماعة "أنصار الله"٬ عن ان "11 غارة أميركية استهدفت مناطق عدة في العاصمة صنعاء".

وتشن المقاتلات الأميركية منذ 15 آذار 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وقامت كذلك بقصف قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عبد الله صالح عدة مرات.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن "الطائرات الأميركية نفذت منذ 15 آذار الماضي أكثر من 200 ضربة ضد أهداف تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن".

وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.