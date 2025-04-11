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أمريكا.. مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية بنهر هدسون في نيويورك

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أ ب - نيويورك 0 تبليغ

  • أمريكا.. مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية بنهر هدسون في نيويورك 1/2
  • أمريكا.. مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية بنهر هدسون في نيويورك 2/2

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الدمام - شريف احمد - قال مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) الخميس إن ستة أشخاص قتلوا فى حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن اليوم الخميس.
وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 1517 مساء. ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.
حطام طائرة مروحية - رويترز

تحطم مروحية

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.
تحطم مروحية (أ ف ب)

وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث. وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.
وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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