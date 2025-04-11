الامارات | طائرة تقل أعضاء من الكونغرس تصطدم بأخرى في واشنطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أبريل 2025

ادت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية بأن طائرة تقل عدداً من أعضاء الكونغرس في «مطار ريغان الوطني» بواشنطن اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة للشركة نفسها في أثناء سيرها على ممر الطائرات.

وأضافت أن طائرة الرحلة رقم «5490»، وهي طائرة من نوع «بومباردييه سي جيه آر 900» متجهة إلى تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا، اصطدمت بطائرة الرحلة رقم «4522»، وهي من نوع «إمبراير إي 175» متجهة إلى «مطار جون كيندي» في نيويورك، نحو الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأكد نائبان كانا على متن الطائرة، وفقاً لوكالة «رويترز»، عدم وقوع إصابات.