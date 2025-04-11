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محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدروى نايل

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  • محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدروى نايل 1/2
  • محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدروى نايل 2/2

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الاحد المقبل.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى :

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود ببطولة الدورى المصرى، والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى.

ويبدأ الزمالك الاستعداد للمباراة غدا، بالتدريب على ملعب النادى في ميت عقبة، بعد أن حصل الفريق على راحة اليوم الخميس بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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