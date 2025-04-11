محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدروى نايل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الاحد المقبل.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى :

ويبدأ الزمالك الاستعداد للمباراة غدا، بالتدريب على ملعب النادى في ميت عقبة، بعد أن حصل الفريق على راحة اليوم الخميس بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.