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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود بدروى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الاحد المقبل.
وجاء طاقم التحكيم كالتالى :
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود ببطولة الدورى المصرى، والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى.
ويبدأ الزمالك الاستعداد للمباراة غدا، بالتدريب على ملعب النادى في ميت عقبة، بعد أن حصل الفريق على راحة اليوم الخميس بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.
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