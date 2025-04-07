شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يعقد جلسة مع لاعبى الإسماعيلى قبل مران اليوم استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، جلسة مطولة مع لاعبى الإسماعيلى قبل مران اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

وحرص تامر مصطفى على الحديث مع اللاعبين على أهمية المرحلة المقبلة فى تجميع النقاط، والقتال خلال المباريات المقبلة من أجل إبعاد الفريق عن مناطق الخطر والهبوط.

كما حذر اللاعبين من الانشغال بأى شىء خارج المباريات مثل التجديد ومناقشة العروض، وطالبهم بأقصى جهد وتركيز فى المباريات من أجل إسعاد جماهير الدراويش.

وشهد مران اليوم حضور كل من: نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلى وعماد سليمان رئيس قطاع الكرة بالنادى، من أجل شد أزر اللاعبين وحثهم على تحقيق النتائج الجيدة فى الفترة الحالية.

كان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد وافق على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفني للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.