حسام حبيب يعيد علاقته بشيرين عبد الوهاب إلى الواجهة

أعاد الفنان حسام حبيب علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب الى الواجهة، وذلك بعد إعلانه تعيين يوسف سرور، مدير أعمال شيرين السابق، مديراً لأعماله في المرحلة المقبلة.

وكشفت إدارة أعمال حبيب، أن اختياره ليوسف سرور جاء بعد النجاحات التي حققها في إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة لإعادة ترتيب أوراق الفنان المصري الفنية والإعلامية، وتعكس رغبته بتعزيز حضوره على الساحة الغنائية.

وأكدت الإدارة أن سبب اختيار حسام لسرور هو خبرته السابقة في استعادة وإدارة حسابات شيرين عبدالوهاب، مما شجّعه على الاستفادة من هذه الخبرات.

وأثارت استعانة حسام بمدير أعمال شيرين السابق جدلاً كبيراً، خاصة بعد تداول أخبار عن خلافات بينه وبين شيرين خلال الفترة الماضية، ما دفعها لإنهاء التعاقد معه والاستعانة بمدير أعمال غيره.

وكانت أولى ثمار تعاون حسام حبيب مع يوسف سرور، توثيق حساباته رسمياً على منصّتَي "تيك توك" و"إكس"، وهو ما يساهم في تعزيز حضور حسام الرقمي، وزيادة التفاعل المباشر مع الجمهور، في إطار سعيه إلى تقديم نفسه بصورة جديدة.

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