القاهرة - الخليج 365
حلّت الفنانة إنجي المقدّم ضيفةً على برنامج "سينماتك" المذاع على التلفزيون السعودي، حيث كشفت عن الطريقة التي تتبعها في التعامل مع التعليقات السلبية وانتقاد الجمهور لأعمالها الفنية.
قالت إنجي: "زمان وأنا أصغر كنت بتأثر أوي وبزعل، دلوقتي بقى في شوية نضج أكتر وحكمة أدعي إنها ممكن تكون موجودة بس بحاول لو لقيت إن ممكن أتعلم من النقد وأستفيد وأغير في حاجة عملتها غلط".
وتابعت: "لكن لو حاجة تنمّر أو فيها تجاوز مبسمعهاش أصلاً ومبتطوّلش معايا خالص بقول إيه السخافة دي خمس ثواني وبنساها".
يُذكر أن إنجي المقدم شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسلَي "كامل العدد 3" و"سيد الناس".
مسلسل "كامل العدد 3" هو بطولة الفنانين: دينا الشربيني، شريف سلامة، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، تميم عبده...، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي. أما مسلسل "سيد الناس" فهو بطولة كلٍ من: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى...، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدّم تكشف عن طريقتها في التعامل مع التعليقات السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.