إنجي المقدّم تكشف عن طريقتها في التعامل مع التعليقات السلبية

حلّت الفنانة إنجي المقدّم ضيفةً على برنامج "سينماتك" المذاع على التلفزيون السعودي، حيث كشفت عن الطريقة التي تتبعها في التعامل مع التعليقات السلبية وانتقاد الجمهور لأعمالها الفنية.

قالت إنجي: "زمان وأنا أصغر كنت بتأثر أوي وبزعل، دلوقتي بقى في شوية نضج أكتر وحكمة أدعي إنها ممكن تكون موجودة بس بحاول لو لقيت إن ممكن أتعلم من النقد وأستفيد وأغير في حاجة عملتها غلط".

وتابعت: "لكن لو حاجة تنمّر أو فيها تجاوز مبسمعهاش أصلاً ومبتطوّلش معايا خالص بقول إيه السخافة دي خمس ثواني وبنساها".

يُذكر أن إنجي المقدم شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسلَي "كامل العدد 3" و"سيد الناس".

مسلسل "كامل العدد 3" هو بطولة الفنانين: دينا الشربيني، شريف سلامة، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، تميم عبده...، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي. أما مسلسل "سيد الناس" فهو بطولة كلٍ من: عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى...، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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