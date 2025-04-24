محمد صبحي يهاجم ورش الكتابة وأجور الفنانين العالية

القاهرة - الخليج 365
خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "مستقبل الدراما" الذي عقد أخيراً في مصر لمناقشة أحوال الدراما في الفترة الحالية، شنّ الفنان محمد صبحي هجوماً عنيفاً على ورش الكتابة التي انتشرت خلال المواسم الماضية، كما انتقد المبالغة في رفع أجور الفنانين، موضحاً أنه رفض العمل في الخارج رغم ارتفاع أجور الفنانين وقتها.
وقال صبحي: "بقالي 18 سنة مدخلتش ماسبيرو، الماضي استمرار لنجاح المستقبل، أنا لا أتخيل إن المسلسل يتكتب على الهواء والممثل يدخل مش عارف آخر المسلسل إيه اللي هيحصل فيه، عايزين نرجع عن دا ونحترم نفسنا".
وأضاف: "أنا ضد الورش مع احترامي لكل الحدّادين والورش، يعني إيه ثمانية يكتبوا مسلسل، على أيامنا اعتمدنا على كتّاب مفكرين، أنا بعتبر الورش أهدرت نظام الدراما في الدولة المصرية".
أما عن أجور الفنانين المبالَغ فيها، فقال محمد صبحي: "زمان كانوا بيدّوا 2000 جنيه برّا للممثلين، وكنا بنرفض نروح رغم إن الفلوس أعلى، والفنان مش بيتسعّر زي البنزين، وزيادة الأجور متبقاش بالفتونة والتفاهة".
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