حقيقة رغبة الفنانة حلا شيحة بالزواج بعد قرارها ارتداء الحجاب

خلال تقديمها حلقة من برنامج "قعدة ستات" على قنوات "ألفا"، كشفت الإعلامية مروة صبري حقيقة الأخبار المتداولة عن رغبة الفنانة حلا شيحة بالزواج، بعد قرارها ارتداء الحجاب.

وقالت مروة صبري: "من رأي شخصية زي حلا شيحة هي غلبانة وطيبة وقريبة من ربنا جداً، لكنها متخبطة بشكل كبير".

وتابعت: "الناس بتقول إن حلا اتحجبت عشان جوازة جديدة، ومش عارفة ليه الناس بتقرّر تحلّل، ولكن معلوماتي بتقول إن مفيش جوازة، وهي جواها خير ولكنها متخبطة بشكل كبير، وفيه ناس قالت إنها هتتجوز سامح حسين بعد برنامجه "قطايف"، ولكن كل دي شائعات".

كان الظهور الأخير للفنانة حلا شيحة بالحجاب قد أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيها، وذلك بعد أن نشرت صورة جديدة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بدت فيها بالحجاب، ووجهت من خلالها رسالة مؤثرة لجمهورها، تحدثت فيها عن أهمية الحمد والشكر لله في كل الأوقات.

وعلّقت حلا على الصورة قائلةً: "أجمل كلمة ممكن نقولها في كل الأوقات هي الحمد لله طالعة من القلب بتفرق كتير... الحمد لله سلام داخلي محتاجينه كل لحظة في حياتنا... كلنا عندنا أيام صعبة واللي تعبان واللي بيفقد أحبّة والفتن الكتير حوالينا فدايماً نقول الحمد لله يارب دايماً وأبداً".

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