أنوشكا تتقدّم ببلاغ ضد شخص ينتحل شخصيتها

تقدّمت الفنانة أنوشكا ببلاغ الى شرطة الاتصالات والجهات المختصة، بتضررها من شخص ينتحل صفتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينشر صورها مدّعياً أنها هي مَن تدير الصفحة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرّرت محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، ويكثّف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الحادثة.

يُذكر أن أنوشكا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "وتقابل حبيب"، وهو بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين، منة عرفة، صلاح عبد الله، إيمان السيد، بدرية طلبة، رشوان توفيق، حنان سليمان، بسنت شوقي، ندى موسى، بتول حداد، وإنجي كيوان...، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه حول امرأة تكتشف خيانة زوجها مع أقرب صديقاتها، ما يدفعها الى طلب الطلاق وبدء رحلة جديدة بحثاً عن الحب، لكن الأمور لا تسير كما تتوقع، إذ تجد نفسها وسط صراعات تغيّر مجرى حياتها تماماً.

وكانت أنوشكا قد أعلنت عن استعدادها لطرح عدد من الأغاني الجديدة، كما تتحضّر لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية قريباً.

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