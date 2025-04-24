أحمد فهمي يكشف الاختلاف بينه وبين شقيقه كريم

في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، فاجأ الفنان أحمد فهمي شقيقه كريم فهمي أثناء استضافته في حلقة خاصة بمناسبة "شمّ النسيم".

وأشاد أحمد بدور شقيقه في مسلسل "وتقابل حبيب" قائلاً: "اللي عجبني إنه عمل مختلف عن الأعمال المقدّمة في السباق الرمضاني وكانت نوعية مختلفة وتم أداء العمل بنجاح كبير وهذا يعود للمخرج والمؤلف الكبير عمرو محمود ياسين".

وتابع: "ياسمين عبد العزيز وكريم بينهم كيميا حلوه ومش أول مرة يكسّروا الدنيا مع بعض، لكن في مسلسل "وتقابل حبيب" كانت التجربة الأقرب الى الناس".

وعن الصفات المشتركة بينه وبين شقيقه كريم، قال أحمد: "إحنا الاتنين أهلاوية ومتطابقين في معظم الصفات والطباع، لكن الفارق إن كريم ممكن يبقى أهدى كتير في بعض المواقف مقارنةً بي، وكريم رغم إنه الأصغر مني لكنه الأعقل".

وعن أكثر الصفات اختلافاً بينهما، قال: "أنا عصبي أكتر منه بكتير وهو لما بيتعصب بتبقى عصبيته فيها بعض التفكير مقارنةً بي".

وعلى سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي طرحته مازحةً: "مين بينكم كان حبيب مامته أكتر؟"، أجاب أحمد فهمي قائلاً: "هنختلف في دي لكن كريم طول عمره كان متدلّع أكتر".

ثم مازحه كريم قائلاً: "دي شائعات أحمد بيطلّعها، هو الأقرب لأمي ودائماً كلامه محل ثقة كبيرة ليها، فلو قلت إن دي كوباية وأحمد قال دي عربية نقل، تبقى هي عربية نقل!".

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