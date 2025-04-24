تركي ال الشيخ يكرم الراحل سليمان عيد بلفتة انسانية مؤثرة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة للفنان الراحل سليمان عيد بصحبة النجم كريم عبد العزيز، وعلّق عليها بلفتة إنسانية تجاه الفنان الراحل ونجله عبد الرحمن.

وقال آل الشيخ: "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلّغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في "موسم الرياض" أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة، وأنه أبلغه منذ أيام برغبته بأن يكون في الموسم المقبل في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز، لكن القدر لم يمهله، وهذه إرادة الله".

وأضاف: "لذلك وجّهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركاً في المسرحية والموسم المقبل وأيضاً بلّغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجّهت بالاستفادة منه في الموسم".

وتوفي نجم الكوميديا سليمان عيد الجمعة الماضي، نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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