كريم فهمي يتحدث عن أهم صفات الفنانة ياسمين عبد العزيز

خلال لقائه ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، تحدث الفنان كريم فهمي عن أهم صفات الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعن الصداقة الوطيدة التي تربطه بها، واصفاً إياهاً بالكاريزما التي تسير على الأرض، وأنها نسخة استثنائية لن تتكرر.

وعن أهم صفاتها والتي وصفها بـ"الجدعة والست بمية راجل"، قال كريم: "صاحبة صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جداً بس عندها يتحب هي شخصية استثنائية ملهاش نسخة، أنا بحبها جداً".

وعن أصعب صفاتها، قال: "طفلة فلازم نعرف إننا بنعامل طفلة في كثير من الأحيان كل شيء وعكسه عيوبها هي مميزاتها ومميزاتها هي عيوبها لازم أكون حكيم معها طول الوقت لأنها طفلة لكن طفلة لذيذة وبشخصية قوية في أوقات".

وفجّر كريم فهمي مفاجأة حين كشف عن إصابة ياسمين عبد العزيز باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، قائلاً: "أنا وهي عندنا ADHD، وده بيظهر مثلاً إننا ممكن نكون بنتكلم في حاجة مهمة جداً وفجأة تلاقيها راحت في موضوع تاني خالص... لازم ترجّعها تاني للموضوع، ياسمين طفلة فعلاً".

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