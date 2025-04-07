شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التظلمات لـ"الخليج 365": لم نصدر قرارات بشأن مباراة القمة.. والخميس أول جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بمباراة الزمالك والأهلي حتى الآن، مشددًا على أن كل ما ينشر لا أساس له من الصحة.

وأضاف المستشار "محمد عبده" في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أولى جلسات التحقيق في التظلمات المقدمة ستكون يوم الخميس المقبل، وبالتالي لم يتم إصدار أي قرار حتى الآن .

في سياق منفصل، تذاع مباراة الأهلى وبيراميدز على قناة أون سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى nile، في وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 43 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 35 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.