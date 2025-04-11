شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت عن مكاسب الأربعاء.. سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات بورصة وول ستريت الخميس عن مكاسبها التاريخية يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5ر3%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 5ر2%.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر4%.

تعاملات منتصف اليوم

كانت الأسهم الأمريكية قلصت خسائرها المبكرة في تعاملات بعد ظهر اليوم الخميس في بورصة وول ستريت، بعد أن كانت قد حققت مكاسب تاريخية أمس على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.



وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية 6ر3% بعد الظهر في حين كان قد تراجع بنسبة 5% بحلول ظهيرة اليوم ليفقد أكثر من نصف المكاسب التي حققها أمس، بعد إعلان البيت الأبيض اليوم زيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%.

الحرب التجارية

وقال فرانسيس لون الرئيس التنفيذي لشركة جيو سيكيورتيز "كل شيء مازال متذبذبا للغاية لأنه مع دونالد ترامب لا تعرف ما الذي تنتظره.. هذه حالة غموض كبيرة بالفعل في السوق. وخطر الركود ما زال قائما".

في الوقت نفسه بدأت الصين التواصل مع دول أخرى لتعميق علاقاتها التجارية، في ظل تصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة.