شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يواصل التأهيل فى معسكر المصرى استعداداً لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النيجيرى جون إيبوكا مهاجم النادى المصرى التأهيل بمعسكر الفريق بالكلية الحربية، وذلك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، والتى أبعدته عن مواجهة سيمبا التنزانى الأخيرة بالكونفدرالية.

ويستعد المصرى لمواجهة بتروجت فى الرابعة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولات الحاسمة ببطولة الدورى.

وينتظر مجلس إدارة النادى المصرى، تقريراً مفصلاً من التونسى أنيس بوجلبان، المدير الفنى للفريق، حول أسباب وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي، وذلك بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة.

وتعود بعثة المصري، إلى القاهرة فجر غد الجمعة، قادمة من تنزانيا، وذلك بعد وداع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي..وكان المصري تغلب في مباراة ذهاب ربع النهائي التي أقيمت بمصر على سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمس الأربعاء بنفس النتيجة في تنزانيا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة أصحاب الأرض بعد فوز سيمبا بنتيجة 4-1.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدي 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي، خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.