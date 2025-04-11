شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 150 جهة.. منتدى العمرة يبحث تحسين تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

منتدى العمرة والزيارة

تجربة ضيوف الرحمن

رؤية المملكة 2030

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن "النسخة الثانية" من منتدى العمرة والزيارة خلال الفترة 16 - 18 شوال 1446هـ الموافق 14 - 16 أبريل 2025م في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار "إثراء تجربة المعتمرين والزوار".ويعد الحدث أحد أبرز الأحداث العالمية المتخصصة في قطاع خدمات العمرة والزيارة، الذي يجمع نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار ومزودي الخدمات ورواد الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وبحث سبل تحسين تجربة ضيوف الرحمن.وتأتي نسخة هذا العام من منتدى العمرة والزيارة لتعزيز تجربة المعتمرين والزوار وبحث سبل تحسين تجربة ضيوف الرحمن بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، لتضع معايير جديدة للارتقاء بتجربة العمرة والزيارة، مستندةً إلى التطورات التقنية والتحولات الرقمية والاستثمارات المستدامة في القطاع.وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 جهة عارضة تمثل أكثر من 100 دولة، وما يزيد على 25 ألف زائر متوقع للمنتدى، من بينهم مستثمرون وخبراء ورواد القطاع، إضافة إلى ممثلين عن القطاع غير الربحي والجهات الإعلامية.ويقدم المنتدى مزيجًا من الفعاليات المتخصصة التي تتناول مختلف جوانب منظومة العمرة والزيارة، ويسلط الضوء على أحدث التطورات في القطاع، إضافة إلى معرض تفاعلي يستعرض الحلول التقنية والخدمات المبتكرة وورش عمل تجمع بين صناع القرار والخبراء لمناقشة فرص تطوير القطاع، واستعراض أحدث الحلول والخدمات التي تسهم في تحسينوتعزيز كفاءة القطاع.من جانب آخر، يُغطي المنتدى مجالات جديدة تعزز تجربة رحلة العمرة والزيارة من بينها التكنولوجيا والتحول الرقمي لاستكشاف الحلول الذكية التي تسهم في تحسين الخدمات والرعاية الصحية لضمان سلامة وراحة المعتمرين والزوار، وسيناقش سبل تطوير وسائل النقل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن منتدى العمرة والزيارة 2025 يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة العمرة والزيارة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع القدرات التنافسية للقطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية.فضلًا عن نجاح الخطوات التطويرية للمواقع التاريخية والثقافية والتراثية في المدينة المنورة التي أسهمت في استقبال أكثر من 18 مليون زائر في عام 2024، ليؤكد الحاجة المستمرة إلى تطوير الخدمات وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بتجربة العمرة والزيارة.