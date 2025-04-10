الاقتصاد

بورصة لندن تغلق على ارتفاع.. وأداء متباين للجنيه الإسترليني

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن تغلق على ارتفاع.. وأداء متباين للجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 3.04 في المئة.
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 233.16 نقطة، ليصل عند مستوى 7912.64 نقطة.
نتائج مؤشرات الأسهم البريطانية - أرشيفية اليوم

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو  - مشاع إبداعي

وتُدُووٍلً الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2957 دولار أمريكي بارتفاع 1.07 في المئة، ونزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1562 يورو بنسبة 1.29 في المئة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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