شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن تغلق على ارتفاع.. وأداء متباين للجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 3.04 في المئة.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 233.16 نقطة، ليصل عند مستوى 7912.64 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).وتُدُووٍلً الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2957 دولار أمريكي بارتفاع 1.07 في المئة، ونزل مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1562 يورو بنسبة 1.29 في المئة.