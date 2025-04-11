الامارات | رئيس الدولة: حريصون على تعزيز جسور التعاون مع دول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة المُعيّنين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال مراسم الاستقبال التي جرت بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي - بالسفراء الجدد، معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم، التي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، مؤكّداً سموه أنهم سيجدون كل دعم من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملهم في الدولة.

كما أكّد سموه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز جسور التعاون، وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع.

وتسلّم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية غواتيمالا خورخيه رافائيل، وسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق أحمد، وسفير جمهورية جنوب السودان الدكتور ماوين ماكول أريك، وسفير جمهورية قيرغيزستان أمان سالييف، وسفير جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية روي مانويل هانجام، وسفير الجمهورية التركية لطف الله غوكطاش، وسفير دولة توفالو الدكتور تاويسي مينيت تاوبو، وسفير دولة إسرائيل يوسي شيلي، وسفيرة جمهورية بنما ليزا ماستريلاري فيغا، وسفير المملكة الإسبانية إيميليو بين جودوس، وسفير جمهورية تشاد عمر تيقن إديبي بيردي، وسفير جورجيا جورج جانجغافا.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة خلال المراسم تحيات قادة دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر المراسم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.