شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: قدمنا عرضا مميزا لزيزو ولم يرد عليه واللاعب غير مجمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط، أن الزمالك قدم عرضا مميزا لأحمد مصطفى زيزو ولم يتم الرد عليه، واللاعب غير مجمد وهو سيتعامل بكل احترام لآخر دقيقة فى عقده.

قال أحمد حسام ميدو خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "خروج الزمالك من الكونفدرالية مفاجأة كبيرة وحزينة لينا زينا زى الجمهور، لأننا حامل اللقب وكنا شايفين أننا المرشح الأول لبطولة، ولكن وضعنا فى المسئولية يجعلنا نكون هاديين ونأخذ قرارات صائبة بعيدة عن الانفعالات والغضب، ولا يوجد نية ولا طرح أننى أكون المدير الفنى وعندنا ثقة فى بيسيرو وانه سيعيد الفريق مرة أخرى".

وتابع: "لا أفكر على الإطلاق فى تولى منصب المدير الفنى للزمالك وبيسيرو يحظى بثقة كبيرة من مسئولى النادى، ولا نريد أن نأخذ أى قرارات تؤدى إلى عدم الاستقرار، وبيسيرو تولى قيادة الفريق فى وقت صعب، ولا نية لدى حسين لبيب للتقدم باستقالته".

وأضاف: "لم أكن صاحب قرار استبعاد أحمد مصطفى زيزو من المباريات، ولكن كان هذا القرار بتوصية من لجنة التخطيط والقرار تم أخذه من مجلس إدارة الزمالك بعد الفشل فى عقد جلسة مع اللاعب ووالده".

وتابع: "تم تقديم عرض مميز لأحمد مصطفى زيزو من 3 أسابيع ولم يتم الرد عليه من زيزو أو والده ولكن فوجئنا بأن الرد بأن له مستحقات متأخرة، ولن أتحدث عن أرقام".

وأوضح: "إحنا شايفين أن قرار إبعاد زيزو عن الفريق حماية له وحماية لباقى اللاعبين للتركيز فى المباراة، وأكيد أن زيزو وجوده كان هيكون إضافة فنية للزمالك ولازم نعترف بذلك ولكن كان هذا القرار لصالح الفريق، وموقف تجديد محمد صلاح مع ليفربول يختلف تمام عن قصة زيزو".

وتابع: "زيزو تواجد فى السفارة الأمريكية ولدينا إثباتات مؤكدة على ذلك، فاللاعب اتخذ طريقا آخر قبل ساعات من لقاء ستيلينبوش".

وأضاف: "زيزو ليس مجمدا وله كل حقوقه لآخر دقيقة معانا ونحترم تعاقده معنا ولن نضحى بسمعتنا ويتعامل معامل كل اللاعبين، ولكن كل واحد له الحق فى اختيار مصيره فهناك من يخرج من الباب الكبير والبعض يختار الباب الصغير وكل واحد حر".