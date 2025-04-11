انت الان تتابع خبر العامري: نحتاج إلى الثبات أمام كل المطبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري خلال الحفل التأبيني الذي أقامته منظمة بدر في بغداد بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر، "السيد الشهيد الصدر كان بصيراً ولولا بصيرته لما اتخذ هذا الموقف"، موضحا أن "المقارنة بين الفترة التي عاشها الإمام الحسين (ع) والسيد الشهيد الصدر متشابهة".وأضاف أن "الشهيد الصدر (قدس سره) عرف وصف المرحلة لذلك أكد بأن الأمة تحتاج دماء كدماء الإمام الحسين (عليه السلام)"، موضحا "كان الشهيد الصدر (قدس سره) يعلم بأن الرسالة تحتاج إلى تضحيات لذلك قال أنا أول من سيقدم على الشهادة".

ولفت العامري الى أن "السيد الشهيد الصدر استطاع تجسيد مدرسة الإمام الحسين (عليه السلام) أفضل تجسيد"، معتبرا أن "العلوية بنت الهدى أرادت أن تقوم بدور السيدة زينب (عليها السلام) لكن الطاغية حال دون ذلك".