شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة التحالف الوطني عنيك في عنينا للحد من مسببات العمي والان مع تفاصيل الخبر

تهدف حملة أتوبيس مبادرة "عنيك في عنينا" علي الحد من مسببات العمى، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني، وفي إطار الأنشطة المتنوعة التي تنظمها مؤسسات التحالف في القطاع الطبي.

وخلال رمضان الماضي مر اتوبيس حملة عنيك في عنينا دور الأيتام، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدة محافظات، وقدم خدمات طبية تشمل الكشف على العيون، صرف الأدوية، النظارات، وإجراء العمليات الجراحية.