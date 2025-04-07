شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: سنتقدم بشكوى ضد الجيش الملكى المغربى لمنعنا من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة بعثة نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

وأكد المركز الإعلامى لبيراميدز، أن بعثة الفريق في المغرب تعرضت للعديد من المضايقات خلال وجودها في الرباط العاصمة استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية في إطار إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعرضت لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب الذي سيخوض عليه فريق بيراميدز مرانه الأول في المغرب، بعد الاتفاق مع أكثر من 4 ملاعب لاستضافة المران ولكنها جميعا عادت للاعتذار عن عدم استضافة التدريب لأسباب غير معلومة، كما أن نادي الجيش الملكي أكد على بعثة بيراميدز استضافة المران بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تحرك البعثة لخوض تدريبها فوجئت باعتذار مسئولي الجيش عن عدم استضافة التدريب، لأسباب غير معلومة.

وبعد اتصالات مسئولي البعثة وتنصل نادي الجيش الملكي المضيف من مسئولياته بشأن ملعب المران، اضطرت البعثة للتنقل إلى مدينة القنيطرة لخوض المران والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من 70 دقيقة كاملة، في ظل اتصالات أجراها نادي الجيش الملكي لمنع أي ملعب في الرباط من استضافة تدريبات بيراميدز.

وفوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية وعدم جاهزيته لاستضافة المران حيث كان مليئا بالحفر والمطبات وغاية في السوء، واضطر معها الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب خوفا على اللاعبين وحتى لا يتعرض أي منهم للإصابة قبل اللقاء الهام.