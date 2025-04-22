نائب الرئيس الأميركي يزور حصناً تاريخياً في جايبور الهندية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون هنود إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ومع أفراد عائلته، زاروا حصن عامر (أمبر) في مدينة عامر بولاية جايبور اليوم الثلاثاء. وزار فانس وزوجته أوشا تشيلوكوري ، وأبناؤهما الثلاثة - إيوان وفيفيك وميرابيل، الموقع الذي تم تصنيفه كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2013، حوالي الساعة 0930 صباحا، حيث تم استقبالهم بحفاوة على السجادة الحمراء. واستقبلهم في الحصن رئيس وزراء الولاية بهاجانلال شارما ونائبه ديا كوماري.

عائلة فانس شهدت عرضا ثقافيا يشمل رقصات شعبية، مما يقدم لمحة عن الثقافة النابضة بالحياة في ولاية راجستان. ويقع الحصن في سلسلة جبال أرافالي ، على بعد نحو 11 كيلومترا من وسط جايبور. والتقى فانس، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الاثنين، في العاصمة نيودلهي خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام، فيما تتطلع الهند إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي مع واشنطن في مسعى لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية.