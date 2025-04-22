سفراء الوسطية بجامعة طيبة

انطلقت بجامعة طيبة في المدينة المنورة، فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «سفراء الوسطية» الذي تنظمه الجامعة، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، متضمنًا جلسات، ولقاءات حوارية، وورش عمل.



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