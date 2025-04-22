شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يرشح ابتسام زايد لعضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن على حسن، على ترشيح ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ضمن الدورة الجديدة للجنة الأولمبية في الفترة من 2024 حتى 2028.

وتتمتع ابتسام زايد بتاريخ ومسيرة مشرفة، وسبق لها المشاركة في ثلاث دورات أولمبية متتالية في إنجاز لم يحققها غيرها للعبة الدراجات المصرية.

كذلك حصلت ابتسام زايد على أكبر عدد من البطولات على مستوى العالم العام الماضي، ونجحت في التتويج بـ17 لقبا مختلفا، كما نجحت ابتسام زايد في الفوز بـ7 ألقاب أفريقية متتالية في رياضة المضمار، وتملك لاعبة منتخب الدراجات تاريخا حافلا يؤهلها لتمثيل اللاعبة والتواجد بقوة ضمن المرشحين للجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية.

من جانبه أكد أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات، أن مجلس إدارة الاتحاد يدعم ابتسام زايد بقوة لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية حيث تملك لاعبة منتخب المضمار مشوارا طويلا حافلا بالإنجازات والبطولات الدولية والأولمبية، إلى جانب كونها واحدة من أبرز الأسماء في رياضة دراجات المضمار، خلال السنوات الأخيرة واعتبارها رمزا وقدوة لباقي زملائها في المنتخبات الوطنية للدراجات.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو غداً الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر، بينما ستكون الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.