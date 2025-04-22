شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلى اتفق مع الشناوى وربيعة ويفاوض إمام عاشور لتعديل وتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن الأهلى أنهى اتفاقه مع محمد الشناوى ورامى ربيعة على التجديد والإعلان سيكون بعد مباراة صن داونز المقرر لها الجمعة المقبل، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "الأهلى اتفق مع محمد الشناوى على التجديد لمدة موسمين وكل الكلام خلص وهيتم الإعلان خلال أيام بعد مباراة صن داونز".

وأضاف سيف زاهر: "رامى ربيعة اتفق أيضا على التجديد لنسبة 99% مع الأهلى، لأن الأهلى بيقدر نجومه وبيقدر تضحياتهم، ومحمد الشناوى جاله عروض كبيرة جدا عمره ما حط هذه العروض أمام عرض الأهلى، دائما بيضع عرض الأهلى أولا، لذلك الأهلى متمسك بالشناوى واللاعب متمسك أيضا بالأهلى".

وتابع: "حمزة علاء هيجدد للأهلى ولو خرج للإعارة أو البيع سيكون عن طريق الاهلى وكل الكلام الذى انتشر فى الفترة السابقة عار تمام من الصحة".

وعن مصطفى شوبير قال: "الاهلى أغلق الباب عن رحيل مصطفى شوبير ويرفض أى كلام عن رحيله، وخلال الاهلى استقر على عودة ديانج بعد نهاية هذا الموسم، ولكن أحمد عبد القادر جايله عرض وممكن يكمل فى الخارج".

واختتم: "الأهلى يفتح باب المفاوضات مع إمام عاشور من أجل تعديل عقده وتجديد عقده مع الأهلى، لما يقدمه من أداء مميز ورفع عقده ليواكب الصفقات الجديدة وحفاظا على أحد أهم نجومه فى الفترة الحالية".