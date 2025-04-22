شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيسيرو: طرد البرتغالى من الفندق غير صحيح والمدرب لم يحسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مروان شربينى وكيل بيسيرو المدير الفنى للزمالك، حقيقة طرد المدرب البرتغالى من فندق الإقامة التى يعيش فيه مدرب الزمالك بسبب الأمور المادية.

وقال مروان شربينى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "لا توجد أزمة للبرتغالى بيسيرو فى فندق الإقامة، والمدرب كان متواجدا اليوم فى الفندق مع مساعديه، ومش عارف الكلام اللى اتنشر ده بناء على إيه، مفيش الكلام ده".

وأضاف وكيل بيسيرو: "البرتغالى عقده مع الزمالك لمدة موسم، وهناك بند يتيح التجديد لموسم آخر حال تتويجه ببعض الألقاب، ومن الممكن أن يتم تجديد العقد بعيد عن البطولات حال رغبة مجلس الزمالك والمدرب".

وتابع: "بيسيرو لم يحسم قراره حتى الآن سواء بالبقاء مع الزمالك أو الرحيل، ويهدف حاليا إلى إنهاء الموسم بشكل جيد مع الزمالك، والأمور المادية مع المدرب على ما يرام".

واختتم وكيل بيسيرو: "طبيعى أى مدرب سيحتاج إلى صفقات قوية من أجل تدعيم الفريق بشكل قوى من أجل حصد الألقاب".