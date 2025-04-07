شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأثنين 6-4-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأثنين 7 أبريل 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري في آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك الأهلى المصرى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 51.07 جنيه للشراء 51.17 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء.

51.17 جنيه للبيع.

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