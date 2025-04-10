شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على ستاد مالى فى تصفيات دورى الأبطال لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مستحقا على نظيره ستاد مالي بنتيجة 91-68 ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، والمقامة حاليًا في العاصمة المغربية الرباط وتستمر حتى 13 أبريل الجاري.

وجاء فوز الاتحاد ليعزز موقفه في صدارة ترتيب مجموعة "كالاهاري"، التي تضم الفتح الرباطي المغربي، ستاد مالي، وريفرز هوبرز النيجيري.

وتألق لاعب الاتحاد السكندرى "دينج دينج" في المباراة، ليتوج بجائزة رجل المباراة.

ويواصل الفريق مشواره الناجح في البطولة بعد فوزه في الجولة الماضية على ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 100-80، فيما افتتح مشواره في البطولة بانتصار مستحق على الفتح الرباطى المغربى بنتيجة 71-60، ثم تغلب على ستاد المالي في الجولة الثانية بنتيجة 72-69.

وبهذه النتائج، أصبح الاتحاد السكندري في موقف قوي جدًا للتأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة، إذ يتأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث.

ويخوض زعيم الثغر البطولة بقائمة قوية تضم كوكبة من أبرز لاعبيه، على رأسهم، علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

يذكر أن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL تحظي بتغطية إعلامية مميزة عبر قنوات "أون سبورت"، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، المالكة لحقوق بث مباريات فريق الاتحاد السكندري في النسخة الخامسة من البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لدعم الرياضة المصرية، وتقديم محتوى رياضي احترافي يلبي تطلعات الجمهور المصري والعربي.