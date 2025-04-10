يوروبا ليغ: بودو غليمت يحقق فوزا ثمينا على لاتسيو 2-0

الرياص - اسماء السيد - اوسلو : حقق بودو غليمت النروجي فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 0 الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، وقطع شوطا مهما لبلوغ نصف النهائي.

وفرض لاعب خط الوسط أولريك سالتنس نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 47 و69.

ويلتقي الفريقان مجددا في الإياب على الملعب الاولمبي في العاصمة روما في 17 الشهر الحالي.

وخرج بودو غليمت فائزا من المواجهة الأولى على الاطلاق مع لاتسيو في مسابقة أوروبية، علما أن الفريق النروجي كان فاز في مبارياته الثلاث السابقة على أرضه أمام أندية إيطالية وذلك على سمبدوريا في مسابقة كأس حاملي الكؤوس عام 1994، وروما مرتين في موسم 2021 2022 في كونفرنس ليغ ضمن دور المجموعات وربع النهائي.

في المقابل، تعود المواجهة الوحيدة للاتسيو أمام ناد نروجي إلى موسم 2015 2016 حين لعب مع روزنبرغ في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ففاز على أرضه 3 1 و2 0 خارجها.

وبلغ لاتسيو الدور ربع النهائي لإحدى المسابقات القارية للمرة الاولى منذ موسم 2017 2018 عندما واجه سالزبورغ النمسوي وخسر 5 6 بإجمالي المباراتين في "يوروبا ليغ".

ودانت السيطرة لأصحاب الأرض في الشوط الأول فهددوا مرمى لاتسيو بعد 7 دقائق من صافرة البداية إثر تسديدة من ينس بيتر هوغي أبعدها الحارس اليوناني كريستوس مانداس إلى ركنية، واتبعها المهاجم النروجي البالغ 25 عاما بأخرى مرت بجانب المرمى (17)، قبل أن يهدر أولي ديدريك بلومبيرغ برعونة كرة وصلت إليه داخل المنطقة بعد لعبة جماعية (33).

وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة 39 لخلق أول فرصة له بعد ركنية نفذها القائد ماتيا زاكانيّي وتطاول لها المونتينيغري آدم ماروتشيتش برأسه ضربة قوية أنقذها الحارس الروسي نيكيتا خايكين.

وافتتح بودو غليمت التسجيل مع بداية الشوط الثاني بعد تبادل للكرة رائع بين هوغي وبلومبيرغ الذي أوصلها إلى سالتنس داخل المنطقة فلم يجد أي صعوبة في إيداعها المرمى بتسديدة زاحفة (47).

وأهدر سالتنس كرة سهلة بمواجهة الحارس سددها فوق المرمى (64)، قبل أن يضيف الثاني بعد تمريرة من هوغي ليرسل الكرة ساقطة من فوق الحارس حاول أليسيو رومانيولي منعها من الدخول، إلّا انها كانت قد تجاوزت الخط (69).