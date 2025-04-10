شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي نرصها في سياق التقرير التالي:

الزمالك يقرر تدريب محمد السيد مع الناشئين واستبعاده من جروب واتس آب بسبب الأهلى

قرر مسئولو الزمالك نزول محمد السيد لاعب الفريق للتدريب في قطاع الناشئين بعد أزمة تجديد عقده مع النادي، وتأتى هذه الخطوة بالتزامن مع أنباء توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

جلسة هامة فى الزمالك خلال ساعات مع بيسيرو لمناقشة أسباب وداع الكونفيدرالية

تعقد إدارة نادى الزمالك ولجنة التخطيط جلسة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة المدرب فى أسباب خروج الفريق من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية للبطولة.

أول مران للأهلى استعدادا لـ بيراميدز.. محاضرة وفقرة بدنية وتدريبات للحراس

استأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثانى للمرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل