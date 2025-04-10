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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي نرصها في سياق التقرير التالي:
الزمالك يقرر تدريب محمد السيد مع الناشئين واستبعاده من جروب واتس آب بسبب الأهلى
قرر مسئولو الزمالك نزول محمد السيد لاعب الفريق للتدريب في قطاع الناشئين بعد أزمة تجديد عقده مع النادي، وتأتى هذه الخطوة بالتزامن مع أنباء توقيع اللاعب للنادي الأهلي.
التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى
تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.
جلسة هامة فى الزمالك خلال ساعات مع بيسيرو لمناقشة أسباب وداع الكونفيدرالية
تعقد إدارة نادى الزمالك ولجنة التخطيط جلسة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة المدرب فى أسباب خروج الفريق من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية للبطولة.
استأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثانى للمرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.
إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل
حقق فريق إنبى فوزا هاما على مودرن سبورت بنتيجة 2 / 1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للهروب من الهبوط فى دورى nile، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 15 في المركز الثامن ويتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير من المجموعة الثانية.
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الزيمباوبية كيرستي كوفنتري، إدراج لعبة الملاكمة رسميا بمنافساتها داخل البرنامج الأولمبى لتعود واحدة من أقدم وأعرق الألعاب للاولمبياد بعد تعليقها مؤقتا.
يسارع الجهاز الطبي بنادى بيراميدز في تجهيز إبراهيم عادل لاعب وسط الفريق استعدادا لمواجهة النادى الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".
أمهل مسئولو النادى الأهلى الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم فرصة لحسم موقفيهما من العرض المقدم لتجديد عقديهما مع النادى، حتى الانتهاء من مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، سواء بقبول العرض المقدم من الإدارة أو بالرفض وإعلان عدم استمرارهما فى القلعة الحمراء.
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