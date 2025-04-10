شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

وفشل الفريقان في الوصول للمرمى وسط محاولات ضعيفة لفك شفرة الدفاع، لينتهى اللقاء على وقع التعادل السلبي.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري الترتيب الخامس في مجموعة الهبوط، بينما يأتي الإسماعيلي في الترتيب السادس، علمًا بأن أصحاب المركزين الثامن والتاسع يهبطان للقسم الثاني أ "دورى المحترفين".

وضم التشكيل الأساسى لنادى الاتحاد السكندرى كل من: "المهدى سليمان في حراسة المرمى، أحمد أيمن – محمود علاء – محمود شبانة – محمد المغربي - مؤمن شريف – مورو ساليفو – عمر الوحش – إسلام مرزوق – عمرو جمعة - فادي فريد".

في المقابل جاء تشكيل الإسماعيلي ضد الاتحاد في الدوري ليضم كل من: "أحمد عادل عبد المنعم - عبد الكريم محمد- عماد حمدي- محمد عمار- محمد خطاري - إيريك تراوري- هشام محمد- عبد الرحمن الدح - نادر فرج- علي الملواني- مروان حمدي".

مباراة الإسماعيلي والاتحاد أدارها طاقم تحكيم بقيادة محمد عادل ويعاونه شريف عبدالله وإسلام أبو العاط، بالإضافة إلى محمود منصور حكماً رابعاً، وفي تقنية الفيديو كل من محمود دسوقي ويوسف البساطي.

تاريخيا، التقى الفريقان في 75 مواجهاة في كافة البطولات، وحقق فريق الإسماعيلي 38 انتصارا مقابل 16 هزيمة، وكان التعادل حاضرا بينهما في 21 مناسبة سابقة.

وتلعب منافسات الدورى المصرى الممتاز 2024/25، على مرحلتين، في المرحلة الأولى ينتافس 18 فريقا ضد بعضهم البعض، إذ يلعب كل فريق 17 مباراة، بغير نظام الذهاب والإياب، وفى المرحلة الثانية، يتم وضع الفرق أصحاب المراكز من 1 لـ 9 في مجموعة يتنافسون فيما بينهم على تحديد بطل الدورى، وأصحاب المراكز من 10 لـ 18 في مجموعة من أجل تحديد الهابط.