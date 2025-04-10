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اهداف مباريات اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 بدورى نايل

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اهداف مباريات اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 بدورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 مباراتان ضمن الجولة الثانية من عمر مجموعة الهبوط لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث استضاف فريق الاسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بينما التقى مودرن سبورت مع إنبى.

إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل

حقق فريق إنبى فوزا هاما على مودرن سبورت بنتيجة 2 / 1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للهروب من الهبوط فى دورى nile، ليرتفع رصيد إنبى للنقطة 15 في المركز الثامن ويتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير من المجموعة الثانية.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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