الملياردير الفلسطيني الأميركي بشار المصري إرهابي؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مطورًا فلسطينيًا أميركياً مليارديرًا اتهمته عائلات ضحايا السابع من تشرين الأول (أكتوبر) "بمساعدة وتحريض" حماس استقال من منصبه في مجلس العمداء في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد.

استقال بشار المصري من منصبه في جامعة آيفي ليج بعد أيام من قيام نحو 200 فرد من عائلات ضحايا الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل برفع دعوى قضائية ضده في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة بتهمة مساعدة حماس في بناء الأنفاق وقاذفات الصواريخ في غزة.

استقال السيد المصري من مجلس العمداء. وصرح متحدث باسم كلية كينيدي للإدارة الحكومية: "تثير الدعوى ادعاءات خطيرة ينبغي فحصها ومعالجتها من خلال الإجراءات القانونية".

وقد حظي المصري، الذي ورد أنه كان يقدم المشورة لمبعوث الرئيس ترامب للرهائن بشأن الخطط لما بعد الحرب في قطاع غزة، بإشادة واسعة النطاق لعمله في تطوير مدينة روابي "المستقبلية" في الضفة الغربية، ويُزعم أنه حصل على ملايين الدولارات من تمويل الحكومة الأميركية لمشاريع أخرى في غزة.

لكن تلك الممتلكات شملت "البنية التحتية للإرهاب" التي اكتشفها جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت لاحق، وفقا للشكوى، بما في ذلك أنفاق في منطقة صناعية على بعد أمتار قليلة من الحدود الإسرائيلية وقاعدة عمليات مع مواقع صاروخية في فندقين فاخرين على البحر الأبيض المتوسط.

وأشرف المصري، الذي يملك منزلاً في واشنطن العاصمة، على مشاريع البناء في المواقع من خلال شركة قابضة، مسار العالمية، وشركات مثل شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، التي يرأسها.

وجاء في الدعوى المدنية التي رفعها المحامون في مكتب المحاماة ويلكي فار وجالاغر وأوسين: "قدم المدعى عليهم خدمات من شأنها إضفاء الشرعية على حماس ومنحت عملياتها تحت وداخل ممتلكات المدعى عليهم حماية أكبر من الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية".

"كانت كل هذه المساعدات مفيدة لحماس في تعزيز حكمها الصارم في غزة وفي ارتكاب أعمال الإرهاب الدولي".

شغل المحامي الرئيسي لشركة ويلكي فار، لي ولوسكي، سابقًا مناصب قانونية وأمنية وطنية في عهد الرؤساء السابقين جو بايدن، وباراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون - بالإضافة إلى عمله كمستشار خاص للبيت الأبيض للرئيس السادس والأربعين.

غاري أوسن، وهو محامٍ رئيسي آخر في القضية، مثل عائلات مئات من ضحايا الهولوكوست - بما في ذلك اليهود الذين استولى النازيون على الأعمال الفنية الخاصة بأقاربهم.

المصري يندد بالدعوى "الباطلة"

ندد مكتب المصري بالدعوى "الباطلة" في بيان صدر يوم الاثنين، مضيفًا: "لم يسبق له ولا لتلك الجهات أن مارس أي نشاط غير قانوني أو دعم العنف والتشدد. لقد شارك بشار المصري في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية".

زعمت الدعوى المدنية أن المصري انتهك قانون مكافحة الإرهاب بتقديمه "عن علم" مساعدة لحماس قبل هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، الذي أودى بحياة 1200 شخص، بينهم 46 مواطنًا أميركاً. كما أُخذ 254 آخرون رهائن في غزة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" كان المصري قد اعترف قبل عقد من الزمان بالمساعدة في " التخطيط " للانتفاضة الأولى عام 1987 ضد إسرائيل - ولكن منذ ذلك الحين صقل صورة عامة كصانع سلام في الضفة الغربية وغزة، وحصل على منح واستثمارات أخرى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفي مقابلة أجريت معه عام 2019 مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس نيوز، قال المصري إن روابي ومشروعاته الأخرى كانت مساهمته في التوصل إلى السلام - وحل الدولتين - بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال في مقابلة مع بيل وايتاكر: "إذا كنا قادرين على بناء مدينة - مدينة مستقبلية، مدينة علمانية، مدينة ديمقراطية - فإننا قادرون على بناء دولة".

وذهبت بعض هذه المنح والاستثمارات إلى مشاريع الألواح الشمسية في المنطقة الصناعية بغزة، ومنشأة التصنيع بالقرب من كيبوتس نحال عوز ، ومنتجع بلو بيتش، وفقًا للدعوى القضائية.

تفاصيل الاتهامات ضد المصري

وجاء في الدعوى: "تحت السطح، عمل المصري والشركات التي يسيطر عليها مع حماس لبناء وإخفاء شبكة معقدة من الأنفاق الهجومية تحت الأرض والتي استخدمتها حماس للحفر تحت الحدود إلى إسرائيل، ومهاجمة المجتمعات الإسرائيلية القريبة، ونصب الكمائن لأفراد الجيش الإسرائيلي".

"وقد قامت حماس حتى بتركيب بطارية مضادة للدبابات في أحد أبراج المياه التابعة للجيش الإسرائيلي والمطلة على الحدود."

كما تم استخدام عقار آخر، وهو فندق المشتل - المسمى الآن فندق أيان - كأرض تدريب لكتائب القسام التابعة لحماس - وإلى جانب فندق الشاطئ الأزرق، كان به فتحات في المبنى تنزل مباشرة من غرف الضيوف إلى أنفاق حماس، وفقًا للشكوى المدنية.

وأشارت الشكوى إلى أن زعيم حماس السابق يحيى السنوار، الذي قتله جيش الدفاع الإسرائيلي عام 2024، كان يزور الفندقين "بانتظام"، وأن حماس استخدمتهما "كمركز قيادة" للعمليات وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

حصلت شركة جي آي إي، التي تساعد في تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمنسوجات والأثاث وحتى منتجات كوكا كولا، على 10 ملايين دولار من البنك الدولي وإطار قانوني من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبدء البناء في عام 1997، وفقًا للشكوى المدنية.

وفي وقت لاحق، قدمت مؤسسة التمويل الدولية المزيد من التمويل لمشاريع "الطاقة الخضراء" بعد أن تضررت منطقة غزة الصناعية بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي أعقبت هجمات حماس في أيار (مايو) 2021.

سلمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 6.93 مليون دولار في عام 2017 عن الأضرار الأخرى الناجمة عن "الحرب" أو "الاضطرابات المدنية" منذ الصراع بين حماس وإسرائيل الذي اندلع قبل ثلاث سنوات.

وقد أعطى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتوفير المزيد من التمويل لإعادة بناء المصنع الصناعي بين عامي 2016 و2019. واستفاد بناء مشروع روابي أيضًا من دعم شركة عقارية مملوكة للحكومة القطرية.

وقد رفع الدعوى القضائية ضد المصري أفراد عائلة إيتاي تشين، ووالدا الرهينة المقتول هيرش جولدبرج بولين، وجميعهم مسجلون كمدعين ، بالإضافة إلى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وإيال والدمان، الذي قُتلت ابنته في مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

ولم يستجب ممثلو المصري على الفور لطلب التعليق على حد قول "نيويورك بوست" الأميركية.