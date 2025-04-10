شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق أول أقمار كويبر للإنترنت التابعة لأمازون بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أجلت أمازون عملية إطلاق أول أقمار صناعية من كوكبة الإنترنت الفضائى الجديدة بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى إحباط عملية الإطلاق.

وقال مسؤولون في تحالف الإطلاق المتحد إن صاروخ أطلس 5 حاول إطلاق 27 من أول أقمار الإنترنت التابعة لمشروع كويبر التابع لشركة أمازون إلى مدارها من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا لكن السحب المستمرة بالقرب من المنصة انتهكت قواعد الإطلاق.

وقال كالب فايس، معلق الإطلاق في ULA، خلال بث مباشر: "تم التأكيد على أننا لن نواصل أنشطة إطلاق مشروع أمازون كايبر 1 اليوم ، وسنعمل مع شركائنا في مهمة الإطلاق الفضائية دلتا 45 التابعة لقوة الفضاء الأمريكية لتحديد موعد إطلاقنا التالي".

وأعاق سوء الأحوال الجوية محاولة إطلاق شركة يونايتد لونش ألاينس (UCLA) طوال فترة الرحلة التي استمرت ساعتين، وتمكن مراقبو الإطلاق من إصلاح بعض الأعطال الفنية، لكنهم كانوا قلقين بشكل رئيسي من السحب الركامية الكثيفة والأمطار على بُعد 16 كيلومترًا من المنصة، وهو ما يُخالف قواعد طقس الإطلاق، وفقًا لمسؤولي الشركة.

مشروع كويبر هو رد أمازون على مشروع سبيس إكس الضخم لأقمار ستارلينك الصناعية لتوفير إنترنت عالي السرعة حول العالم ، وتأمل أمازون في بناء كوكبة من 3200 قمر صناعي للإنترنت عريض النطاق خلال السنوات القادمة لترسيخ مكانتها في سوق الإنترنت الفضائي.

وبينما تطلق ULA هذه الأقمار الصناعية الأولى من نوع Kuiper، استفادت Amazon من مجموعة واسعة من خدمات الإطلاق للمشروع، بما في ذلك الرحلات الجوية على صاروخ Vulcan Centaur الجديد كليًا التابع لشركة ULA، ومعززات Arianespace، و New Glenn من Blue Origin وعائلة صواريخ Falcon من SpaceX

في أكتوبر 2023، أطلقت أمازون نموذجين أوليين من أقمار كويبر الصناعية في رحلة تجريبية، مما مهد الطريق لهذه الرحلة الأولى المفضلة من بين أولى عمليات إطلاق الأقمار الصناعية التشغيلية.