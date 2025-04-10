شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 10-4-2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2980 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 10 أبريل 2025 12:00 ص
سعر الذهب اليوم في مصر
عيار 24 يسجل 5109 جنيهات
عيار 21 يسجل 4470 جنيها
عيار 18 يسجل 3831 جنيها
عيار 14 يسجل 2980 جنيها
الجنيه الذهب 35760 جنيها
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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