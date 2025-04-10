شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز يشغل ملايين من جمهور الكرة المصرية كونها إحدى المحطات الهامة فى حسم بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

ويلتقى الأهلى مع بيراميدز فى السابعة من مساء بعد غد السبت، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وعادت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي من موريتانيا مساء أمس الأربعاء، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما سبق وفاز على الفريق السوداني بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وضرب الأهلي موعداً مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي فيما سيلتقي بيراميدز مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنفس الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

من جانبه قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن الفريق وصل إلى هدفه من مباراة الهلال السوداني، بعد أن حقق الفوز، ‏ونجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، على الرغم من الصعوبات الكثيرة في المباراة.‏

وأوضح أن اللعب على أرضية من النجيل الصناعي مختلف تمامًا عن الملاعب التي اعتاد الأهلي اللعب عليها بشكل مستمر، وأن ‏الفريق تدرب مباراتين فقط على ملعب المباراة، والمنافس كان يملك فرصة اللعب أمام جماهيره وعلى ملعبه.‏

وأشار إلى أن الأهلي لاحت له عدة فرص خلال اللقاء، وأن الفريق الذي يرغب في التأهل عليه أن يتخطى كل الظروف، واللاعبون ‏كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم على أفضل ما يكون.‏

وأكد كولر أن الأهلي حقق الفوز والتأهل عن جدارة، وأن الفريق لاحت أمامه العديد من الفرص، وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من ‏مناسبة، وأن الاحتفاظ بالكرة كان مهمة أساسية طلبها من اللاعبين ، موضحاً أن الفريق يتحسن بشكل مستمر، وأن المهم كان هو التأهل، وبعدها سوف يتم العمل على تحقيق الأهداف الخاصة ‏بالفترة القادمة.‏